L’addio di Spoleto al cuoco ucciso Il Comune si costituirà parte civile

"Ciao Obi". Una folla di spoletini si è riunita ieri pomeriggio in piazza Fontana per dare l’ultimo saluto a Bala Sagor il 21enne cuoco del Bangladesh, ucciso due settimane fa dal suo ex collega di lavoro Dmytro Shuryn arrestato dai carabinieri ed ora in carcere con le accuse di omicidio, distruzione ed occultamento di cadavere. "Obi era un giovane partito dal suo paese ed era arrivato in Italia per costruirsi una nuova vita – ha affermato il sindaco Andrea Sisti – nella nostra città si era fatto valere e stimare, ma il suo sogno si è spento. Questo efferato omicidio ha toccato profondamente tutta la comunità e noi con questo piccolo gesto vogliamo ricordarlo e stare vicino ai familiari che si trovano in Bangladesh". 🔗 Leggi su Lanazione.it

