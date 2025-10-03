Lacrime e commozione per l' ultimo saluto a Nikolai Don Petrone | La sua vita ci interpella il futuro è nello sguardo di chi riconosce le fragilità

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lacrime e commozione, stamattina, presso la parrocchia San Demetrio di Salerno, in occasione dei funerali di Nikolai, cittadino ucraino senza fissa dimora, trovato morto il 3 settembre in via Clark, dopo essere stato condotto in ospedale per un malore. Sul suo decesso, sono in corso delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

