Lacrime e commozione per l' ultimo saluto a Nikolai Don Petrone | La sua vita ci interpella il futuro è nello sguardo di chi riconosce le fragilità
Lacrime e commozione, stamattina, presso la parrocchia San Demetrio di Salerno, in occasione dei funerali di Nikolai, cittadino ucraino senza fissa dimora, trovato morto il 3 settembre in via Clark, dopo essere stato condotto in ospedale per un malore. Sul suo decesso, sono in corso delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: lacrime - commozione
Arnautovic in lacrime: l’attaccante non nasconde la commozione, il video
Lacrime e commozione. L’addio a Egisto Dall’Ara
VIDEO | Un fiume "bianco" di commozione per l'addio al dj Marco La Sorda tra lacrime, applausi e la sua musica
Nella chiesa Sant’Antonio a Pescara, si sono svolti oggi pomeriggio i funerali di Giuseppe “Peppe” Adolfo De Cecco. Commozione, lacrime e fiori bianchi. Tante le persone presenti: cittadini, imprenditori e autorità #ilcentro #DeCecco #Funerale - facebook.com Vai su Facebook
Claudia Cardinale, l'ultimo saluto a Parigi: lacrime tra i cittadini e l'assenza di molti vip - Martedì 30 settembre 2025, Parigi dà l’ultimo saluto a Claudia Cardinale. Segnala msn.com
Claudia Cardinale, l'ultimo saluto a Parigi: lacrime tra i cittadini e l'assenza (per ora) dei vip. Il dolore della figlia - Martedì 30 settembre 2025, Parigi dà l’ultimo saluto a Claudia Cardinale. msn.com scrive