Lacedonia apre la XIV Stagione Teatrale con Fratello Gerardo della Compagnia Tanino
La XIV Stagione Teatrale 20252026 si apre con un’anteprima d’eccezione: sabato 18 ottobre alle ore 21.00, in Largo M. Bianchi, la Compagnia Tanino porta in scena “Fratello Gerardo”, dramma in tre atti scritto da Mattia Iossa.Lo spettacolo racconta, con tono ora drammatico ora leggero, la vita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: lacedonia - apre
Svolta produttiva alla Sigit di Lacedonia. Lo stabilimento abbandona Stellantis e apre una collaborazione con la Fast Charge Engeneering di Pomezia. #itv - facebook.com Vai su Facebook