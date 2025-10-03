L' abbraccio di Giuseppe Ciuffreda al figlio di Panunzio | Sacrificio dei nostri padri non sia disputa

Da oltre trent’anni condividono un identico dolore: entrambi hanno perso il proprio padre, per mano della mafia. Giuseppe Ciuffreda, figlio di Nicola, l’imprenditore ucciso 35 anni per mano della criminalità organizzata, ha scritto una lettera aperta indirizzata a Michele Panunzio, figlio di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

