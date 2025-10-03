L’abbiamo trovato morto Maltempo Italia trascinato via dall’acqua | la notizia peggiore

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda dell’uomo di 63 anni disperso da giovedì sera sul litorale di Ostuni, in provincia di Brindisi. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita dopo oltre dodici ore di ricerche, incastrato nella vegetazione di un canale di scolo che sfocia in mare. A individuarlo è stato l’elicottero dei vigili del fuoco, che ha sorvolato l’area devastata dal violento nubifragio che ha colpito la Città Bianca e in particolare le zone costiere. La tragedia si è consumata in pochi minuti. Oronzo Epifani stava viaggiando in auto lungo una strada vicino al mare quando è stato travolto da un’ondata di acqua e fango che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it