LA7 | HIGHLIGHTS DI SERIE A CON PIERLUIGI PARDO? TRATTATIVE IN CORSO PER NUOVO TALK

La7 guarda allo sport e in particolare alla Serie A. Urbano Cairo, patron dell’emittente e del Torino Calcio, vorrebbe offrire ai suoi telespettatori gli highlights di Serie A. Il tutto all’interno di un nuovo talk calcistico condotto il lunedì in seconda serata da Pierluigi Pardo, già volto di Tiki Taka sulle reti Mediaset dal 2013 al 2020 e poi allontanato con azione legale da Cologno per il contratto firmato con Dazn. Urbano Cairo è interessato all’acquisizione dei diritti degli highlights delle partite del lunedì messi in vendita dalla Lega Serie A (costo che va da un milione a un milione e seicentomila), che finora non sono stati acquistati da nessuno, condotto appunto dal baldo Pardo nella seconda serata del lunedì su “La 7”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

