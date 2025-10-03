La voce di Hind Rajab | il film che trasforma il dramma di Gaza in memoria collettiva

Nato come docu-finzione e premiato con il Leone d'Argento, è ora un inaspettato successo al box office. Un film che restituisce la tragedia palestinese attraverso l'ascolto.

la voce di hind rajab il film che trasforma il dramma di gaza in memoria collettiva

Voce di hind rajab emoziona venezia 82 con la storia di 10.000 bambini uccisi

Brad Pitt e Joaquin Phoenix sostengono The Voice of Hind Rajab: "Il cinema deve dar voce alle vittime di Gaza"

Festival di Venezia: alla fine entra Gaza, grazie alla voce straziante di Hind

voce hind rajab filmLa voce di Hind Rajab, calorosa l’accoglienza del pubblico italiano: una grandissima lezione di cinema - Ben Hania non manipola, prende il documento agghiacciante della voce di una bambina che chiama aiuto mentre i soldati israeliani stanno sparando raffiche e ne fa un documento straordinario ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

