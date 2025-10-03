La vita privata di Remo Girone dalla malattia alla moglie con la quale viveva a Monaco ai figli ecco tutti i film dal successo ne la Piovra

L'attore è scomparso improvvisamente a 76 anni. Nel 1957, un critico scrisse: “Ricordatevi di questo ragazzo, diventerà un grande attore” Remo Girone è stato un attore capace di imprimere profondità e inquietudine ai suoi personaggi, diventando un’icona della serialità italiana grazie al ruol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la vita privata di remo girone dalla malattia alla moglie con la quale viveva a monaco ai figli ecco tutti i film dal successo ne la piovra

© Ilgiornaleditalia.it - La vita privata di Remo Girone, dalla malattia alla moglie con la quale viveva a Monaco ai figli, ecco tutti i film dal successo ne la Piovra

vita privata remo gironeRemo Girone chi era? Biografia, carriera, film, vita privata, data e causa morte - L’attore raggiunse la massima popolarità grazie al ruolo di Tano Cariddi nello sceneggiato televisivo La piovra. Da spettegolando.it

vita privata remo gironeCome è morto Remo Girone? La malattia che ha strappato alla vita l'attore - La scomparsa di Remo Girone è stata un duro colpo per tutti coloro che lo hanno seguito e apprezzato. tag24.it scrive

