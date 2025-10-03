la visita del capo di stato il presidente mattarella atteso al centro cnao e nel castello visconteo

"Un orgoglio accogliere il presidente Sergio Mattarella": il sindaco Michele Lissia non vede l’ora di ricevere a Pavia il presidente della Repubblica. Ieri pomeriggio in diversi punti della città fervevano ancora i preparativi e c’era chi tagliava l’erba delle aiuole o ai lati dei cordoli. Mattarella atterrerà a Linate con un volo di Stato e poco prima delle 11 al Centro nazionale di adroterapia oncologica, uno dei sei centri al mondo e l’unico in Italia in grado di erogare trattamenti di adroterapia mediante l’impiego di protoni e ioni carbonio per la cura dei tumori radioresistenti. All’interno del centro, il presidente visiterà il sincrotrone grazie al quale si colpiscono i tumori senza compromettere le cellule sane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

