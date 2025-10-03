La visita del capo di Stato Il presidente Mattarella atteso al centro Cnao e nel Castello Visconteo
"Un orgoglio accogliere il presidente Sergio Mattarella": il sindaco Michele Lissia non vede l'ora di ricevere a Pavia il presidente della Repubblica. Ieri pomeriggio in diversi punti della città fervevano ancora i preparativi e c'era chi tagliava l'erba delle aiuole o ai lati dei cordoli. Mattarella atterrerà a Linate con un volo di Stato e poco prima delle 11 al Centro nazionale di adroterapia oncologica, uno dei sei centri al mondo e l'unico in Italia in grado di erogare trattamenti di adroterapia mediante l'impiego di protoni e ioni carbonio per la cura dei tumori radioresistenti. All'interno del centro, il presidente visiterà il sincrotrone grazie al quale si colpiscono i tumori senza compromettere le cellule sane.
Per garantire la sicurezza dell'illustre ospite, nei luoghi della visita del presidente Mattarella verranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata nella fascia oraria compresa tra le 7 e le
Domani mattina la visita di Sergio Mattarella alla sede del Cnao e in Castello Obiettivo della visita le eccellenze mediche e i sette arazzi della Battaglia