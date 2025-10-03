La Virtus ritrova il giovane Solaroli | Al Ruggi ci saranno amici e parenti
Per lui sarà una prima volta assoluta. Da imolese, infatti, Manuele Solaroli non aveva mai incrociato nessuna delle due formazioni di casa. Succederà domenica al PalaRuggi, quando Solaroli guiderà l’ambiziosa neopromossa estense contro la Virtus Imola. Lui che alla Virtus iniziò nel minibasket, per poi passare all’International, prima di trasferirsi ancora giovanissimo all’altra Virtus, quella di Bologna. Lui, Manuele, che è stato iniziato al basket dal papà Massimo, adesso coach a Massa Lombarda in Dr1, ma uno dei pochi a potere raccontare di essersi seduto sulla panchina di entrambe le società imolesi, in B1 alla Virtus, e poi in Legadue nell’Andrea Costa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
