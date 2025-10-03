La Virtus passa dal Real alla realtà Valencia riporta la V nera per terra
Valencia (Spagna), 3 ottobre 2025 - La Virtus cade a Valencia. La prima trasferta di Eurolega finisce con un ko per i bianconeri che cedono in terra iberica complice una difesa poco efficace, di fronte ad una squadra che mette più energia ed è più presente a rimbalzo (40-27) di una V Nera positiva in attacco, ma poco incisiva invece nel fermare e nel pareggiare la fisicità avversaria. A Valencia è giornata di festa, con il club spagnolo che celebra con il tutto esaurito, la prima di Eurolega del nuovo impianto, la Roig Arena palazzetto dello sport da 15mila posti. In un atmosfera straordinaria e di fronte agli occhi interessati anche l’ex bianconero Antoine Rigaudeau, la Virtus si presenta con gli stessi 12 del confronto di martedì sera con il Real Madrid e con tutta l’intenzione di ripetere la prova offerta martedì con i Galacticos al PalaDozza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
