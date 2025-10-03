La vera pace è silenziosa
Prima di cedere all'incanto delle iniziative che sventolano la parola "pace" come un lasciapassare morale, è doveroso porsi una domanda semplice: si agisce per aiutare o per apparire? Perché tra chi tende la mano e chi usa il dolore come scenografia, la distanza è enorme. La cosiddetta Sumud Global Flotilla ne è l'emblema: un'operazione organizzata non per proteggere civili o alleviare la sofferenza, ma per mostrarsi, per occupare la scena, per generare clamore. E non solo: dietro la retorica umanitaria si cela una spietata operazione di strumentalizzazione politica che, nei fatti, finisce per avvantaggiare Hamas, non le popolazioni civili che dice di voler tutelare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: vera - pace
“Sangemini Classic, piccolo festival di vera arte: un successo in nome della pace”
Ucraina, arriva controproposta di Ue e Kiev. Zelensky: “Sosteniamo Trump ma serve pace vera”?
Il deltaplano sul corteo per Gaza sui giornali diventa “apologia del 7 ottobre”. La vera storia. “Era un gesto di pace”
Non c’è pace per Vera in Albania. Apprendo adesso che questa mattina è morto suo fratello. A lei e a tutta la sua famiglia, le mie più sentite condoglianze. #rifugioalbania #vera #condoglianze Vai su Facebook
All’Assemblea Onu l’appello della Santa Sede. Mons. Gallagher: “Solo nella giustizia nasce la vera pace” - X Vai su X
La vera pace è silenziosa - I bambini sotto le bombe non sono materiale da corteo Prima di cedere all'incanto delle iniziative che sventolano la parola "pace" come un lasciapassare morale, è dov ... Secondo msn.com