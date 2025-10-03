La vendetta di Amadeus su Stefano De Martino Gerry Scotti | Lo saluto perché lui guarda La Ruota della Fortuna
Amadeus, due anni dopo aver lasciato Affari Tuoi, ha partecipato anche lui alla guerra dell'access prime time, rilanciando il messaggio di Gerry Scotti: "Anche Ama ci guarda con tutta la famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: vendetta - amadeus
AMADEUS DIVENTA UNA SERIE...SU NOW e SKY Entro il 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Genio, rivalità, vendetta: dopo il film di Miloš Forman, una nuova re-immaginazione della leggendaria rivalità tra Wolfgang “Amadeus” Mozart e - facebook.com Vai su Facebook
La “vendetta” di Amadeus su Stefano De Martino, Gerry Scotti: “Lo saluto perché lui guarda La Ruota della Fortuna” - Amadeus, due anni dopo aver lasciato Affari Tuoi, ha partecipato anche lui alla guerra dell'access prime time, rilanciando il messaggio di Gerry Scotti ... Da fanpage.it
Stefano De Martino choc: “Video rubati? È una vendetta”/ Retroscena agghiacciante: Procura cambia pista - Colpo di scena sui video rubati di De Martino: la Procura indaga per revenge porn, spunta l’ombra di una vendetta mirata. Scrive ilsussidiario.net