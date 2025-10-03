La Turchia di Erdogan gioca a fare la grande potenza ma ha problemi da terzo mondo | come assicurare i pasti a scuola
A livello geopolitico, la Turchia è una potenza, non solo nell’area mediorientale ed europea, tanto che non applica le sanzioni dell’Unione alla Russia e continua ad acquistare il gas russo nonostante durante l’incontro a palazzo di Vetro tra il presidente Recep Tayyip Erdogan e l’omologo americano Donald Trump, quest’ultimo abbia cercato in ogni modo di convincere il Sultano a comprare quello liquido statunitense, senza però ricevere, almeno per ora, un sì netto e inequivocabile. Ma la Turchia, che peraltro è tra i maggiori produttori di armi e, soprattutto, droni, al proprio interno conserva aspetti da terzo mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: turchia - erdogan
Turchia, è iniziato il disarmo del Pkk. Erdogan: “Passo verso Paese libero dal terrorismo”
Erdogan: Turchia ha vinto, finisce il terrore del Pkk durato 47 anni
Turchia, Erdogan accoglie il disarmo del Pkk: "Si chiude un capitolo doloroso"
Trump a Erdogan: "Basta petrolio dalla Russia mentre devasta l'Ucraina". Le parole del Tycoon al presidente della Turchia durante il loro incontro. #unionesarda #donaldtrump #petroliorusso #notiziemondo - facebook.com Vai su Facebook
Qui, il podcast della #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale di questa mattina, sabato, 27 Settembre 2025: Quel che è necessario sapere nelle relazioni tra #Usa e #Turchia alla luce di quanto è trapelato nello storico incontro alla Casa Bianca tra #Erdog - X Vai su X
Pace fatta tra Erdogan e Trump in nome degli affari: il presidente americano sblocca la vendita dei jet F35 alla Turchia - Nell’incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, l’autocrate turco Recep ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Gaffe di Trump su Erdogan: "Lui se ne intende di elezioni truccate, più di ogni altro..." - Subito all'inizio del punto stampa nel Salone Ovale, Trump esordisce con una gaffe che per alcuni era del tutto calcolata: "Con il presidente Erdogan siamo amici da molto tempo, anche nei quattro anni ... Riporta tg.la7.it