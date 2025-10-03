A livello geopolitico, la Turchia è una potenza, non solo nell’area mediorientale ed europea, tanto che non applica le sanzioni dell’Unione alla Russia e continua ad acquistare il gas russo nonostante durante l’incontro a palazzo di Vetro tra il presidente Recep Tayyip Erdogan e l’omologo americano Donald Trump, quest’ultimo abbia cercato in ogni modo di convincere il Sultano a comprare quello liquido statunitense, senza però ricevere, almeno per ora, un sì netto e inequivocabile. Ma la Turchia, che peraltro è tra i maggiori produttori di armi e, soprattutto, droni, al proprio interno conserva aspetti da terzo mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Turchia di Erdogan gioca a fare la grande potenza, ma ha problemi da terzo mondo: come assicurare i pasti a scuola