La tribalizzazione della democrazia

Dio è morto e la democrazia non gode di buona salute. Non è solo una battuta. La secolarizzazione della società aveva lasciato spazio ad altri culti e liturgie. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - La tribalizzazione della democrazia

In questa notizia si parla di: tribalizzazione - democrazia

La democrazia, se non tiene il passo di chi ha vent’anni, smette di essere una promessa - Tanti sono i giovani italiani tra i 16 e i 26 anni che, secondo lo studio europeo “Junges Europa 2025”, pubblicato solo pochi giorni fa, si dicono favorevoli a un governo autoritario. Lo riporta huffingtonpost.it

In piazza una promessa di libertà e democrazia - Un popolo disperso si è ritrovato insieme, smosso dalle sue delusioni dal richiamo di Michele Serra, con l’invito a reagire alla deriva della democrazia testimoniando fedeltà all’Europa: ... Lo riporta repubblica.it