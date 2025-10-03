La Transitalia Marathon fa tappa a Castiglion Fiorentino
Arezzo, 3 ottobre 2025 – : omaggio a Fabrizio Meoni e un incontro speciale con Simone Zignoli e il piccolo Davide Nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre la carovana dell'undicesima edizione della Transitalia Marathon, il grande evento motociclistico non competitivo si strade bianche e percorsi selezionati, ideato e diretto da Mirco Urbinati, ha fatto tappa a Castiglion Fiorentino. Circa 350 partecipanti, provenienti da 33 paesi diversi, molti dei quali, una volta raggiunta Castiglion Fiorentino, hanno deciso di sostare qualche minuto presso la statua di Fabrizio Meoni lungo la Sr71 per rendere omaggio al campione castiglionese e leggenda della Dakar. 🔗 Leggi su Lanazione.it
