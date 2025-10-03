La tragedia sulla via di casa Furgone in retromarcia lo investe Muore il pensionato Luigi Sala
Si chiamava Luigi Sala, aveva 77 anni e abitava a poche decine di metri dal punto in cui ieri mattina è morto, investito da un furgone in manovra. La tragedia si è compiuta in un attimo poco dopo le 10.40 in via Volta, strada centralissima di Ceriano Laghetto. Qui, all’altezza dell’ufficio delle Poste, c’è l’intersezione con via Peppino Caimi, la stradina che è punto d’accesso per il parco pubblico Il Giardinone e per il centro anziani Villa Rita, luoghi che Luigi Sala, che viveva solo in una casa di cortile di via Volta, frequentava abitualmente. Ieri mattina probabilmente avrebbe voluto fare lo stesso e stava per raggiungere il parco, quando un furgone telonato ha iniziato una manovra di retromarcia all’interno della stessa stradina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: tragedia - casa
Taglia l’albero, muore schiacciato. La tragedia a due passi da casa
Fendenti mortali in casa. Due anni fa a Niguarda una tragedia-fotocopia
Tragedia della solitudine a Villar Perosa: cadavere decomposto di un uomo trovato in una casa
Tutti aggrediti in casa, i ragazzi trascinati in auto e poi la fuga. Resta da capire la dinamica della morte di Cosimo, il figlio 15enne. Rivelati in conferenza stampa nuovi particolari sulla tragedia familiare di Paupisi Vai su Facebook
La tragedia sulla via di casa. Furgone in retromarcia lo investe. Muore il pensionato Luigi Sala - L’autista si era fermato a riempire la bottiglia alla casetta dell’acqua e non lo ha visto camminare alle sue spalle. Secondo msn.com
Tragedia a Catanzaro: bimbo di 2 anni investito e ucciso da un furgone in retromarcia - Un bambino di appena due anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un furgone in manovra. Lo riporta ilgiornale.it