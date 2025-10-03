la tragedia sulla via di casa furgone in retromarcia lo investe muore il pensionato luigi sala

Si chiamava Luigi Sala, aveva 77 anni e abitava a poche decine di metri dal punto in cui ieri mattina è morto, investito da un furgone in manovra. La tragedia si è compiuta in un attimo poco dopo le 10.40 in via Volta, strada centralissima di Ceriano Laghetto. Qui, all’altezza dell’ufficio delle Poste, c’è l’intersezione con via Peppino Caimi, la stradina che è punto d’accesso per il parco pubblico Il Giardinone e per il centro anziani Villa Rita, luoghi che Luigi Sala, che viveva solo in una casa di cortile di via Volta, frequentava abitualmente. Ieri mattina probabilmente avrebbe voluto fare lo stesso e stava per raggiungere il parco, quando un furgone telonato ha iniziato una manovra di retromarcia all’interno della stessa stradina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

