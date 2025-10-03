La Torretta è a regime Gli ospiti sono rientrati Lavori nell’area verde

Gli homeless viareggini hanno nuovamente un tetto per dormire e una doccia calda e quando è possibile anche una brioche accompagnata dal caffè. A distanza di una settimana dalla riapertura il dormitorio "temporaneo" è a pieno regime. L’asilo notturno, allestito nei locali della Torretta, ospita uomini e donne che si sono lasciati alle spalle il passato per i motivi più diversi, cause volontarie o inciampi che hanno trovato sul loro percorso, e che devono affrontare un presente in salita con una quotidianità difficile. I posti letto, tredici per gli uomini e quattro per le donne, sono stati nuovamente occupati grazie all’impegno degli operatori dell’unità di strada che hanno rintracciato gli "invisibili" riportandoli in quella che, almeno per la notte, è la loro casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

