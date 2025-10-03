Dal freddo polare alla super tempesta. La fine di settembre e l'inizio di ottobre hanno segnato la fine improvvisa dell'estate e l'inizio di un autunno che tende più. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La super tempesta extra tropicale Amy arriva in Italia, ecco dove e quando: freddo polare, temporali e venti fino a 100 km/h