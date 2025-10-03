Dopo la morte della madre, una donna bigotta e severa, ossessionata dalla religione, la sua disperazione e la sua solitudine si trasformarono in follia e orrore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia vera di Ed Gein, il «macellaio di Painfield», protagonista della nuova stagione della serie Netflix Monster, in uscita oggi