di Maurizio Costanzo C’è un’Italia che si assaggia con lo stesso gusto con cui viene raccontata. È l’Italia dei locali storici, che domani, sabato 4 ottobre, aprono le porte per la quinta giornata nazionale a loro dedicata. Il tema di questa edizione è ’La storia e il gusto’ e l’invito è semplice e irresistibile: entrare dove la memoria profuma di caffè, il legno ha la brillantezza del tempo ben custodito e il menù parla la lingua dei secoli. Visite guidate, degustazioni e proposte speciali scandiscono una giornata che attraversa la Penisola e vede la Toscana tra i protagonisti più importanti. Quest’anno l’Associazione Locali Storici d’Italia, organizzatrice dell’evento, ha chiamato come ambasciatrice Maddalena Fossati Dondero, direttrice della rivista ’La Cucina Italiana’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’La storia e il gusto’. Un assaggio di locali che hanno fatto epoca