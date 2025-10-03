La stagione di prosa del Piccolo teatro dello Scalo riparte con Glengarry Glen Ross di David Mamet

Inizia sabato 4 ottobre la nuova stagione di prosa del Piccolo teatro dello Scalo. Il primo appuntamento è alle ore 21, con uno spettacolo di grande intensità e attualità, “Glengarry Glen Ross” di David Mamet, portato in scena dal Laboratorio Actor&Drama, sotto la direzione di Giancamillo Marrone. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

