La sparano grossa e Crosetto telefona | scontro in diretta con Formigli e Montanari

Le posizioni di Tomaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, sulla questione Gaza sono abbastanza chiare. Criticare sempre duramente Israele che, come ripete ormai da tempo, a suo dire sta commettendo un genocidio nella Striscia. Se poi a questi affondi può unire attacchi al governo italiano e ai membri che ne fanno parte, allora il professore coglie la palla la balzo e non perde l'occasione. Anche nel corso della puntata di ieri sera di Piazza Pulita ci ha provato, Montanari. Questa volta, però, ha fatto arrabbiare una persona solitamente tranquilla e pacata come il ministro della Difesa Guido Crosetto che, non essendo ospite in studio, ha contattato Corrado Formigli telefonicamente.

