LA SORPRESA Egonu e Lautaro insieme ad Appiano | Tifosa da sempre Lui è un esempio

Capitano e capitana. Lautaro Martinez e Paola Egonu, l'uno al fianco dell'altra per un giorno. La stella azzurra e della Numia Vero Volley Milano, ieri, è stata ospite al BPER Training Centre di Appiano Gentile e ha incontrato il numero dieci argentino. "Sono diventata interista grazie a mio papà, vedevamo insieme le partite", ha rivelato Egonu. "Chi è il giocatore con più presenze? Zanetti (858)". La campionessa del mondo (2025), olimpica (2024) ed europea (2021) con l'Italia ha poi raccontato: "L'incontro con Lautaro è stata un'emozione unica, ho tanto da imparare da lui. E ammiro l'unione che si vede tra compagni, il rispetto reciproco che c'è e il loro volersi bene.

