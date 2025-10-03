LA SORPRESA Egonu e Lautaro insieme ad Appiano | Tifosa da sempre Lui è un esempio
Capitano e capitana. Lautaro Martinez e Paola Egonu, l’uno al fianco dell’altra per un giorno. La stella azzurra e della Numia Vero Volley Milano, ieri, è stata ospite al BPER Training Centre di Appiano Gentile e ha incontrato il numero dieci argentino. "Sono diventata interista grazie a mio papà, vedevamo insieme le partite", ha rivelato Egonu. "Chi è il giocatore con più presenze? Zanetti (858)". La campionessa del mondo (2025), olimpica (2024) ed europea (2021) con l’Italia ha poi raccontato: "L’incontro con Lautaro è stata un’emozione unica, ho tanto da imparare da lui. E ammiro l’unione che si vede tra compagni, il rispetto reciproco che c’è e il loro volersi bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sorpresa - egonu
Italia Team. . PAOLA E SHIRO Come è diventata una dei più forti opposti al mondo? Quali sono i suoi sogni? Chi è… la pazza? Egonu è piena di sorprese! Scopritele con noiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam Federazione Italiana Pallavolo Vai su Facebook
PAOLA E SHIRO Come è diventata una dei più forti opposti al mondo? Quali sono i suoi sogni? Chi è… la pazza? Egonu è piena di sorprese! Scopritele con noiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam @Federvolley - X Vai su X
LA SORPRESA. Egonu e Lautaro insieme ad Appiano: "Tifosa da sempre. Lui è un esempio» - Lautaro Martinez e Paola Egonu, l’uno al fianco dell’altra per un giorno. Segnala msn.com
Paola Egonu incontra Lautaro, visita al capitano dell'Inter ad Appiano Gentile - Ad Appiano Gentile, Lautaro Martinez ha accolto Paola Egonu, campionessa mondiale di volley e nuova capitana della Numia Vero Volley, che aveva espresso il desiderio di incontrarlo. Secondo sport.sky.it