“Sei italiani su dieci, e molti di loro sono anche disposti a scendere in piazza come è accaduto mercoledì sera in molte città, sì. Ma lo sciopero? Su questo sarei più prudente. Gli italiani in questo momento si sentono fragili e vulnerabili, e non trovano nei sindacati un impegno sufficiente”. Anche quando la sondaggista non va solo di numeri, ma interpreta la sensibilità collettiva grazie alla conoscenza della sua materia, fornisce chiavi di lettura originali e interessanti su temi di attualità, dalla Flotilla agli scioperi di oggi. E’ il caso di Alessandra Ghisleri, che oggi su “La Stampa ” interpreta i fenomeni con una chiave di lettura trasversale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sondaggista Ghisleri stronca Landini: “Gli italiani capiscono il dramma di Gaza, non gli scioperi selvaggi”