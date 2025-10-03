La situazione sul campo è ogni giorno più grave Raccontano gli attivisti di Medici senza frontiere La nostra azione umanitaria continua ma è sempre più complicata in un contesto che non è più protetto da alcun diritto umanitario

«Siamo qui come Medici Senza Frontiere per sostenere il popolo palestinese in un genocidio che va avanti da troppo tempo, e non sono certo i medici a poterlo fermare. Chiediamo a gran voce che i leader mondiali, inclusa l'Italia, intervengano attivamente per fermare questa strage». Lo ha dichiarato un rappresentante di MSF a margine della manifestazione e dello sciopero generale per la Palestina a Roma, sottolineando che «l'inazione dei governi è una forma di complicità».

© Iodonna.it - La situazione sul campo è ogni giorno più grave. Raccontano gli attivisti di Medici senza frontiere. «La nostra azione umanitaria continua ma è sempre più complicata in un contesto che non è più protetto da alcun diritto umanitario»

