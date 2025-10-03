( t esto redazione online) «Siamo qui come Medici Senza Frontiere per sostenere il popolo palestinese in un genocidio che va avanti da troppo tempo, e non sono certo i medici a poterlo fermare. Chiediamo a gran voce che i leader mondiali, inclusa l’Italia, intervengano attivamente per fermare questa strage ». Lo ha dichiarato un rappresentante di MSF a margine della manifestazione e dello sciopero generale per la Palestina a Roma, sottolineando che «l’inazione dei governi è una forma di complicità». Leggi anche › A Lodi il Festival della Fotografia Etica: le storie che il mondo deve vedere, da Gaza all’Eritrea Dal corteo per Gaza, Msf: «Fermate il genocidio, l’inazione dei governi è complicità». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La situazione sul campo è ogni giorno più grave. Raccontano gli attivisti di Medici senza frontiere. «La nostra azione umanitaria continua ma è sempre più complicata in un contesto che non è più protetto da alcun diritto umanitario»