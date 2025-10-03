La sinistra se perde usa l’astensione come una clava contro la destra Si svegli in tutta Europa è così

E’ una questione ricorrente: ad ogni elezione che vince il centrodestra, viene sospinta sul proscenio politico lei, la Signora Astensione. Lei, male oscuro dei sistemi politici, subdolo morbo su cui si dividono i cortili mediatici e le scuole del pensiero televisivo. Ultimo capitolo di questo discorso pubblico così tanto left è stata la vittoria del centrodestra in ciò che fu e non sarà più l’Ohio nostrale: le Marche. Si eccepisce o si allude, si sottintende: è una vittoria minorata. Ogni volta che la rive droite gioisce, “di là” si obietta il “sì, ma”. Accadde uguale pure alle elezioni europee l’anno scorso e prima alle politiche del 2022. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

