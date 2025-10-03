La sfida è un gelato inclusivo e plant-based Artico racconta il futuro delle gelaterie

Gamberorosso.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla scuola interna al laboratorio che sembra un centro di ricerca, Artico ha trasformato la scena del gelato milanese. Il 4 e 5 ottobre torna il Chocolate Show, la rassegna che ogni anno porta in vetrina decine di gusti al cioccolato, tra classici amati e novità visionarie. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

