La sfida è un gelato inclusivo e plant-based Artico racconta il futuro delle gelaterie
Dalla scuola interna al laboratorio che sembra un centro di ricerca, Artico ha trasformato la scena del gelato milanese. Il 4 e 5 ottobre torna il Chocolate Show, la rassegna che ogni anno porta in vetrina decine di gusti al cioccolato, tra classici amati e novità visionarie. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
1, 2, 3… Dalgona Biscuits il nuovo gusto gelato ispirato a Squid Game ti aspetta. Cremoso biscotto con crumble al caramello. Lo finirai troppo in fretta? Accetta la sfida! Scoprilo insieme agli altri gusti della serie nelle nostre gelaterie. Ogni storia ha il suo
Federico Grom: «Il gelato? Meglio le auto d'epoca. Ora la sfida è fare il papà. Gli errori?In azienda ogni hanno premiavo il peggiore»