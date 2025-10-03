La sfida della Global Sumud Flotilla | come i civili stanno trasformando il blocco navale israeliano in un caso mondiale

L'intercettazione della nave Marinette, ultima imbarcazione rimasta della Global Sumud Flotilla, segna non solo un episodio nell'interminabile crisi di Gaza, ma una svolta nell'evoluzione delle strategie civili in contesti di conflitto L'intercettazione della nave Marinette, ultima imbarcazio.

Fratoianni: “Meloni dica che fornirà protezione diplomatica a Global Sumud Flotilla che sfida il genocidio”

La Global Sumud Flotilla per Gaza sfida Israele, Roma si defila: aiuti umanitari o provocazione politica?

Contro-flotilla a Tel Aviv: la "Nave degli Ostaggi" sfida la Global Sumud Flotilla

"La Global Sumud Flotilla ha un valore simbolico e politico enorme. Mostra che è possibile agire senza armi, con determinazione, contestando l'illegalità dell'assedio e attirando l'attenzione internazionale. Non è solo una sfida politica a Israele, ma anche cult

Cosa è successo dopo l'abbordaggio alla Global Sumud Flotilla da parte di Israele - Le forze israeliane sono salite a bordo delle navi della spedizione umanitaria.

Global Sumud Flotilla ha rotto il blocco navale di Israele o no? Il mistero delle navi Mikeno e Marinette - Global Sumud Flotilla intercettata da Israele: oltre 40 navi e 500 attivisti verso Gaza, tra arresti, misteri e la sfida al blocco navale.