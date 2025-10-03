La sfida dei riformisti è unire emozione e ragione contro la destra identitaria
Samuel Huntington, nel suo saggio del 1997, “Lo scontro di civiltà”, affermò che gli scontri più pericolosi sarebbero probabilmente nati dall’interazione fra l’arroganza occidentale, l’intolleranza islamica e l’intraprendenza cinese. All’epoca non c’erano i social network e i moderni “Ingegneri del Caos”, che agevolati dall’asimmetria tra chi raccoglie i dati (pochi attori globali), chi li fornisce (l’intera umanità) e chi sa farne uso, hanno il potere di strumentalizzare, di ridurre gli individui a oggetti prevedibili e manipolabili alimentando la peggior propaganda che si nutre di emozioni negative e di “fatti alternativi” che hanno il vantaggio di essere un eccellente veicolo di coesione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: sfida - riformisti
Separazione delle carriere. La vera sfida è il referendum. I dubbi dei riformisti Pd
Sfida a due per la segreteria provinciale del PD: in corsa Rosanna Brun e Pietro Mannoni La reggente Brun attacca le modalità di fare politica di Bracco: “I suoi metodi vengono usati come clava dai Riformisti” Per essere sempre aggiornato iscriviti al nostr Vai su Facebook
La Lista collegata al Presidente @EugenioGiani si presenta a Siena. La sfida per civici e riformisti è diventare protagonisti su sanità, infrastrutture, mondo venatorio, agricolo, cultura e turismo. Su questi temi non si torna indietro. Serve proseguire con coraggio - X Vai su X