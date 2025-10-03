La settimana della Protezione Civile attività dedicate alla cultura della prevenzione | eventi anche in provincia di Avellino

La tradizionale "settimana della protezione civile" in Campania raddoppia: si svolgeranno dal 5 al 17 ottobre le attività dedicate alla prevenzione e alla riduzione del rischio da disastri naturali. Sono numerosi gli eventi organizzati dalla Regione Campania: Esercitazioni, Open day, visite. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Il 9/10, presso la sede dell’OGS di Udine, il nostro Ente organizza l’evento “La Scienza per la Prevenzione in Protezione Civile” (ore 15-18), nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile. https://ogs.it/it/notizie/la-scienza-la-prevenzione-prot - X Vai su X

? La Scienza per la ?Prevenzione in Protezione Civile – evento dell’OGS a Udine ? ? I?n occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile (5-13 ottobre 2025), l’OGS organizza un incontro dal titolo “ - facebook.com Vai su Facebook

Settimana nazionale della Protezione civile: i Vigili del Fuoco aprono le porte a scuole e cittadini - Vigili del Fuoco e Prefettura di Grosseto celebrano la settimana nazionale della protezione civile con le scuole ... Secondo grossetonotizie.com

Dal 4 al 13 ottobre la settimana della Protezione Civile. Open Day, giornate formative e iniziative in Basilicata - Open Day, giornate formative e iniziative in Basilicata per promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza. Da melandronews.it