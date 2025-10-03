La settimana della Protezione Civile attività dedicate alla cultura della prevenzione | eventi anche in provincia di Avellino

Avellinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tradizionale "settimana della protezione civile" in Campania raddoppia: si svolgeranno dal 5 al 17 ottobre le attività dedicate alla prevenzione e alla riduzione del rischio da disastri naturali. Sono numerosi gli eventi organizzati dalla Regione Campania: Esercitazioni, Open day, visite. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

