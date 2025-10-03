La serie TV di Halo sta vivendo una nuova vita su Netflix dopo la cancellazione da Paramount

Dopo la cancellazione da parte di Paramount+, la serie TV di Halo sembrava destinata all’oblio, ma il suo arrivo su Netflix ha ribaltato la situazione: nel giro di pochi giorni, lo show con protagonista Master Chief è balzato nella top 5 delle serie più viste negli Stati Uniti, attestandosi al quarto posto. Un risultato sorprendente per una produzione che, pur basata su una delle saghe videoludiche più celebri di sempre, aveva incontrato numerose difficoltà sin dal debutto nel 2022. IGN ricorda che il progetto affonda le sue radici nel 2013, ma solo nel 2019 iniziarono le riprese, con Pablo Schreiber nei panni di Master Chief, affiancato da un cast che includeva Natascha McElhone, Jen Taylor e Bokeem Woodbine. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - La serie TV di Halo sta vivendo una nuova vita su Netflix dopo la cancellazione da Paramount

In questa notizia si parla di: serie - halo

Halo non convince: la nuova serie sci-fi che potrebbe farne le veci

Halo serie ora disponibile su netflix dopo la controversa cancellazione di paramount

Quale futuro per la serie di #Halo? Il 24 ottobre potrete smettere di domandarvelo: ci sono grandi novità in arrivo. - X Vai su X

Emergono nuove conferme sul remake di Halo. Il gioco sarebbe sviluppato su Unreal Engine, che Halo Studios utilizzerà anche per i prossimi capitoli della serie. Il remake dovrebbe introdurre anche alcune nuove meccaniche. - facebook.com Vai su Facebook

La serie TV di Halo sta vivendo una nuova vita grazie a Netflix - Dopo la cancellazione da parte di Paramount+ sembrava finita per la serie televisiva di Halo, che invece sta vivendo una nuova vita grazie a Netflix. Lo riporta multiplayer.it

Halo, perché Paramount+ ha cancellato la serie TV? Scopriamolo! - Scopri i motivi dietro la cancellazione di Halo su Paramount+, tra costi elevati, cambiamenti aziendali e sfide nella trasposizione del videogioco. Come scrive serial.everyeye.it