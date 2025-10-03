La Serie A Women e MSD unite per la prevenzione dei tumori HPV-correlati

L'iniziativa del massimo campionato femminile e dell'azienda biofarmaceutica ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui rischi del Papillomavirus Umano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Serie A Women e MSD unite per la prevenzione dei tumori HPV-correlati

Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights

Juventus Women, subito Serie A per il talento Ferraresi: la centravanti della Primavera campione d’Italia giocherà in questa squadra. I dettagli sul trasferimento

Calcio Femminile: al via il Bando per Diritti TV della nuova Serie A Women's Cup 2025-2027

La Serie A Women è orgogliosa di annunciare MSD in qualità di per la prossima stagione calcistica Leggi la news: https://shorturl.at/N7f0d ? - X Vai su X

ACF Fiorentina Femminile. . ? | ? Domani inizia la Serie A Women: Mister Pinones Arce è pronto al suo debutto nel Campionato Italiano contro il Napoli #ForzaViola #Fiorentina #NapoliFiorentina - facebook.com Vai su Facebook

