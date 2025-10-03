La Serie A femminile parte questo weekend e sarà ancora visibile su Dazn

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo week end il calcio d’inizio di una stagione inedita per il massimo campionato italiano femminile che passa a 12 squadre. Anche quest’anno, tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Dazn, con una selezione di gare disponibile anche gratuitamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

