Mercoledì di gala per la Scuola Pallamano Modena che ha presentato ufficialmente la squadra targata Pantarei Italia che sarà al via da sabato 18 ottobre (sfida alle 20,30 sul campo del Vigasio) nel campionato di Serie A Silver, il secondo gradino della pallamano nazionale, dopo la promozione dalla A Bronze dello scorso aprile. L’evento si è svolto presso la sede dello sponsor Caffè Cagliari, in via Giordano 127 a Modena, alla presenza dell’ad dell’azienda Alessandra Cagliari e degli altri sponsor che sostengono la società. La presentazione è stata un’occasione per la squadra e lo staff per visitare gli impianti storici di tostatura e confezionamento della Caffè Cagliari e per visionare il museo dedicato alle macchine da caffè. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Scuola Pallamano Modena si presenta al Caffé Cagliari