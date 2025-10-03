La scuola degli studenti geniali | troppi ragazzi sopra ogni media E i prof vanno a lezione per capirli

Monza – Scuola sempre più inclusiva. anche per i cervelloni. In partenza nei prossimi giorni il corso di formazione per docenti che devono gestire i ragazzi “plusdotati“. È un progetto di rete tra Istituto comprensivo Don Milani di Monza, liceo scientifico Frisi e LabTalento dell’Università di Pavia. Il 2% degli studenti mostra abilità cognitive eccezionalmente elevate, inquadrabili nella cosiddetta “plusdotazione cognitiva“. Inoltre, un ulteriore 6% possiede abilità collocabili nel range delle “alte potenzialità cognitive“. In pratica, in ogni classe c’è almeno uno studente con plusdotazione o alto potenziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La scuola degli studenti “geniali”: troppi ragazzi sopra ogni media. E i prof vanno a lezione per capirli

In questa notizia si parla di: scuola - studenti

Scuola | Assistenza educativa agli studenti disabili, la Provincia pubblica il bando per enti del terzo settore

Violenza a scuola: studenti del liceo Wiligelmo picchiati e rapinati da coetanei

Maturità, la protesta degli studenti all’orale fa discutere. Affinati: “Se i docenti non conoscono gli alunni nel profondo, la scuola resterà un luogo noioso”

Studenti e docenti denunciano di essere stati aggrediti all'uscita da scuola dopo un'assemblea su Gaza. Coinvolto l'ex presidente della Comunità ebraica Pacifici Vai su Facebook

Germania. Nelle scuole pubbliche di Amburgo sempre più difficile tenere le ore di lezioni di musica, previste dal programma, perché gli studenti musulmani, spinti dai genitori, lo considerano haram (illecito). Aggressioni a chi partecipa, interruzioni, un vero e p - X Vai su X

Scuola, la disfida dei cellulari: "Non li requisiremo, sono troppi. Meglio educare gli studenti" - 3392 del 16 giugno 2025, il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha ... Scrive ilgiorno.it

Scuola, in Toscana la ripartenza tra numeri in crescita e troppi precari - Sarà lunedì 15 settembre il giorno del ritorno sui banchi per i ragazzi toscani. Da lanazione.it