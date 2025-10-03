La scuola degli studenti geniali | troppi ragazzi sopra ogni media E i prof vanno a lezione per capirli

Ilgiorno.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza –  Scuola sempre più inclusiva. anche per i cervelloni. In partenza nei prossimi giorni il corso di formazione per docenti che devono gestire i ragazzi “plusdotati“. È un progetto di rete tra Istituto comprensivo Don Milani di Monza, liceo scientifico Frisi e LabTalento dell’Università di Pavia. Il 2% degli studenti mostra abilità cognitive eccezionalmente elevate, inquadrabili nella cosiddetta “plusdotazione cognitiva“. Inoltre, un ulteriore 6% possiede abilità collocabili nel range delle “alte potenzialità cognitive“. In pratica, in ogni classe c’è almeno uno studente con plusdotazione o alto potenziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la scuola degli studenti geniali troppi ragazzi sopra ogni media e i prof vanno a lezione per capirli

© Ilgiorno.it - La scuola degli studenti “geniali”: troppi ragazzi sopra ogni media. E i prof vanno a lezione per capirli

In questa notizia si parla di: scuola - studenti

Scuola | Assistenza educativa agli studenti disabili, la Provincia pubblica il bando per enti del terzo settore

Violenza a scuola: studenti del liceo Wiligelmo picchiati e rapinati da coetanei

Maturità, la protesta degli studenti all’orale fa discutere. Affinati: “Se i docenti non conoscono gli alunni nel profondo, la scuola resterà un luogo noioso”

Scuola, la disfida dei cellulari: "Non li requisiremo, sono troppi. Meglio educare gli studenti" - 3392 del 16 giugno 2025, il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha ... Scrive ilgiorno.it

Scuola, in Toscana la ripartenza tra numeri in crescita e troppi precari - Sarà lunedì 15 settembre il giorno del ritorno sui banchi per i ragazzi toscani. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Studenti Geniali Troppi