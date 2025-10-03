la sammartinese piange maurizio bonaretti

E’ stato imprenditore di successo a San Martino in Rio con le sue aziende nel campo tessile e uomo di calcio, colonna per oltre un ventennio della Sammartinese il cui consiglio direttivo ora piange la scomparsa di Maurizio Bonaretti, 75 anni, le cui esequie si sono svolte nei giorni scorsi in forma strettamente privata. Classe 1949, era entrato nel consiglio del club neroverde nel 1991 ed è stato presidente dal 1999 al 2014, riuscendo con la sua propensione alla buona amministrazione a ristabilire la situazione finanziaria della società, che allora era appena scesa in Seconda Categoria, risollevando in primis il settore giovanile con ottimi piazzamenti nei campionati regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

