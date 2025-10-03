La sagra del Marrone scalda i motori | musica sapori nostrani e mercatini Il programma
Castel del Rio, 3 ottobre 2025 – Quattro domeniche da tutto esaurito per celebrare il marrone, prodotto tipico per eccellenza dell’alta valle del Santerno. A Castel del Rio manca sempre meno all’edizione numero 69, a settant’anni esatti di distanza dal primo storico sigillo dell’evento, della Sagra del Marrone che monopolizzerà tutte le giornate di festa di ottobre con appuntamenti in agenda il 5, 12, 19 e 26 del mese. Atmosfera fiabesca, specialità culinarie a base del pregiato frutto del castagno, che a queste latitudini vanta pure la certificazione Igp e muove una bella fetta di economia, ed intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
