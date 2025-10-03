Passano i giorni ma non sembrano arrestarsi i sorvoli di droni ignoti sui cieli d’Europa, che continuano a creare tensioni, accuse e controaccuse tra Unione europea e Russia. Una situazione che rischia di sfuggire di mano, come ha fatto notare l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk, secondo cui “le recenti segnalazioni di droni militari, probabilmente russi, avvistati nei Paesi confinanti con l’Ucraina sottolineano i pericoli che questa guerra rappresenta per la regione e non solo”. Il diplomatico, intervenendo al Consiglio ONU dei Diritti Umani a Ginevra, in Svizzera, ha poi sottolineato come il conflitto “sia entrato in una fase ancora più pericolosa e mortale per i civili ucraini” ed “ogni giorno, con il protrarsi della violenza, aumentino i rischi di escalation ed espansione”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “La Russia può colpire tutta l’Europa”: Rutte spinge Nato e Ue verso la guerra con Putin