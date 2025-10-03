La Russa sul nuovo stadio per Inter e Milan | In tutto il mondo ce ne sono due vicini Quale utilizzo per San Siro? C’è anche l’Inter U23!

Inter News 24 Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato del nuovo stadio di Inter e Milan e del futuro di San Siro: le sue dichiarazioni. Nel corso della conferenza di presentazione della Milano International FICTS Fest 2025, il presidente del Senato e noto tifoso dell’ Inter, Ignazio La Russa, è tornato a parlare della questione del futuro di San Siro e del nuovo stadio per i nerazzurri e per il Milan. Queste le sue dichiarazioni raccolte da MilanNews. LA RISPOSTA ALLA VICESINDACO SCAVUZZO – « La vice-sindaco Scavuzzo ha detto che la suggestione del doppio stadio a Milano è surreale? Ah beh se lo dice il vice-sindaco Scavuzzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

