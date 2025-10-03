La Ruah sospende la raccolta dei vestiti Costi di smaltimento non più gestibili

LA DECISIONE. Stop al ritiro nel 70% dei cassonetti fino al 19 ottobre. Meridda: «Si usa poco». Dieci operatori in cassa integrazione. Don Trussardi (Caritas): «Donare resta importante». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

la ruah sospende la raccolta dei vestiti costi di smaltimento non pi249 gestibili

© Ecodibergamo.it - La Ruah sospende la raccolta dei vestiti. «Costi di smaltimento non più gestibili»

ruah sospende raccolta vestitiLa Ruah sospende la raccolta dei vestiti. «Costi di smaltimento non più gestibili» - Don Trussardi (Caritas): «Donare resta importante». Riporta ecodibergamo.it

