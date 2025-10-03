La rivoluzione nell’assistenza agli anziani che farà bene ai giovani

Mercoledì scorso, Giornata mondiale dell'anziano, a Roma si è firmato il primo accordo per l'implementazione della legge 332023 sulla riforma della assistenza agli anziani.

Una disciplina diffusissima nel mondo con oltre 200 milioni di praticanti In Italia la federazione sta mettendo in campo progetti di sviluppo Il nome deriva dalla residenza di un duca inglese che lo lanciò nell’800. Il boom del ’volano’, la rivoluzione silenziosa parte dalle scuole

Sul campo di calcio può avere inizio la rivoluzione dell’anima La psichiatra Marilù Moalli ha accompagnato la squadra di Como a Matti per il calcio. “Lo sport finalmente entra nella psichiatria” UISP Comitato Territoriale Lariano APS - UISP Nazionale C - facebook.com Vai su Facebook

Daniel Ek lascia il ruolo di Ceo di Spotify dopo 20 anni di rivoluzione nell'industria musicale. Cofondatore nel 2006, ha trasformato la piattaforma che oggi vale 145 miliardi di dollari.

Piemonte. Dal 1 ottobre arrivano le “fasce” tariffarie per l’assistenza agli anziani - Nel metodo e per il portafoglio, quella messa a punta dalla Giunta che ha stabilito diverse fasce tariffarie legate alla complessità dell’assistenza per gli anziani non ... Segnala quotidianosanita.it

Leone XIV: “restituire agli anziani stima e affetto” - Nel messaggio per la V Giornata dei nonni e degli anziani, Leone XIV richiama il Giubileo come “tempo di liberazione” e chiede di “vivere con loro una liberazione dalla solitudine e dall’abbandono”. Riporta agensir.it