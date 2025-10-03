La Ristopro in cerca di riscatto | c’è Faenza
Domenica alle ore 18, la Ristopro Fabriano torna al PalaChemiba per affrontare Faenza, formazione ambiziosa guidata da una vecchia conoscenza come Lorenzo Pansa, tecnico che portò i cartai all’indimenticabile promozione in A2. Per i biancoblù è già tempo di riscatto: dopo il pesante passo falso di Imola, serve una risposta decisa per sbloccare una classifica ancora inchiodata a quota zero. L’occasione è delicata e impegnativa, ma anche l’opportunità perfetta per dimostrare carattere e orgoglio davanti al proprio pubblico. Contro Imola Fabriano ha vissuto una serata difficile, con percentuali al tiro troppo basse (31%) e una difesa che ha sofferto la velocità e l’intensità degli avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ristopro - cerca
FESTA PATRONALE di ALZANO SCRIVIA Sabato 27 Settembre e Domenica 28 Settembre Nonna Ciccina torna on the road Siamo il punto ristoro ufficiale della Festa Patronale di Alzano Scrivia Cerca lo Stand arancione Ci trovi in Pia Vai su Facebook
Il Russi in cerca di riscatto - Mercoledì poi, si tornerà in campo per il turno di Coppa Italia, ovvero per la seconda giornata del primo ... Da ilrestodelcarlino.it