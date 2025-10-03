La Ristopro in cerca di riscatto | c’è Faenza

Domenica alle ore 18, la Ristopro Fabriano torna al PalaChemiba per affrontare Faenza, formazione ambiziosa guidata da una vecchia conoscenza come Lorenzo Pansa, tecnico che portò i cartai all’indimenticabile promozione in A2. Per i biancoblù è già tempo di riscatto: dopo il pesante passo falso di Imola, serve una risposta decisa per sbloccare una classifica ancora inchiodata a quota zero. L’occasione è delicata e impegnativa, ma anche l’opportunità perfetta per dimostrare carattere e orgoglio davanti al proprio pubblico. Contro Imola Fabriano ha vissuto una serata difficile, con percentuali al tiro troppo basse (31%) e una difesa che ha sofferto la velocità e l’intensità degli avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

