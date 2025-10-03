La Ricetta della Felicità vola con tre miiloni di spettatori E Bruno Vespa fa il 20% di share
Gli ascolti e i dati Auditel del giovedì televisivo vedono su Rai1 "La Ricetta della Felicità "conquistare 3.057.000 spettatori pari al 18.3% di share, vincendo la serata. Su Canale5 "La Notte nel Cuore" ha radunato invece 2.511.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2, dopo la presentazione (756.000 – 3.7%), "Ore 14 Sera", con Milo Infante, ha totalizzato 909.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 il film "L'uomo d'acciaio" ha divertito 880.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 il film "The Mauritanian" ha raccolto 538.000 spettatori (3.1%). Su Rete4, dopo la presentazione (564.000 – 2.7%), "Dritto e Rovescio" con Paolo Del Debbio ha radunato 787. 🔗 Leggi su Iltempo.it
