La Ricetta della Felicità recensione | la fiction con Cristiana Capotondi è un inno alla rinascita
La Ricetta della Felicità recensione fiction di Rai 1. La ricetta della felicità è la fiction Rai che ha debuttato su Rai 1 il 25 settembre 2025, diretta da Giacomo Campiotti e ambientata nella fittizia città della Riviera Romagnola. È una storia corale che intreccia misteri familiari, amicizie inaspettate e la ricerca di un nuovo equilibrio emotivo. Cosa ne pensiamo della fiction? Ecco la recensione della fiction La Ricetta della Felicità. La Ricetta della felicità trama completa della fiction con Cristiana Capotondi. Marta Rampini (Cristiana Capotondi) ha una vita perfetta fino a quando suo marito Enrico, broker finanziario, scompare improvvisamente ed è ricercato per riciclaggio. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
