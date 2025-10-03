Oltre al prezzo, una delle principali barriere all’acquisto delle auto elettriche riguarda le difficoltà nella fase di ricarica. Difficoltà che si concretizzano non solo nella scarsa diffusione delle colonnine, ma anche nelle tempistiche necessarie – si parla di ore, non di minuti – per fornire al veicolo una buona percentuale di autonomia. I tempi di ricarica sono spesso incompatibili con la frenesia della vita urbana e disincentivano i cittadini a convertirsi a forme di mobilità più ecologiche. Questo è un problema soprattutto per una piccola metropoli come Milano, che ogni giorno accoglie più di seicentomila auto provenienti dall’area metropolitana: è un numero molto impattante in termini di congestione stradale e qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La ricarica ultraveloce apre la strada a una mobilità elettrica più accessibile