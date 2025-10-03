La Regione assume personale | al via tre bandi per 24 posti da funzionario
La Regione Piemonte cerca personale.Nella giornata di oggi, venerdì 3 ottobre, sono infatti stati pubblicati tre avvisi di selezione per assunzioni a tempo determinato nell’ambito del Programma regionale Fesr 2021-2027. Le selezioni, finalizzate a supportare l'attuazione del Programma regionale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: regione - assume
La Regione Siciliana assume due donne vittime di violenza. E' il primo caso in Italia
La Regione assume due donne vittime di violenza
#Palermo La Regione siciliana assume, ecco i contratti per 210 nuovi dipendenti, Schifani: “Continueremo ad assumere” - facebook.com Vai su Facebook
#Palermo La Regione siciliana assume, ecco i contratti per 210 nuovi dipendenti, Schifani: “Continueremo ad assumere” https://mondopalermo.it/la-regione-siciliana-assume-ecco-i-contratti-per-210-nuovi-dipendenti-schifani-continueremo-ad-assumere/… #S - X Vai su X
La Regione assume personale: al via tre bandi per 24 posti da funzionario - 220: selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e determinato (36 mesi) di 2 unità nell'area degli istruttori - Si legge su novaratoday.it
Personale, la Regione non si avvale della facoltà di trattenere in organico dipendenti oltre il limite dell’età pensionabile - Per l’anno in corso, la Regione non si avvarrà della possibilità, prevista dalla normativa nazionale, di trattenere in servizio personale dell’Amministrazione oltre il ... Si legge su regione.sardegna.it