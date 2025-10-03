La Regina Margherita e i suoi nipoti visita speciale a Stupinigi

Domenica 5 ottobre alle 15.45 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi è in programma un appuntamento speciale. La Palazzina di Caccia di Stupinigi è stata dal 1909 al 1919 il rifugio estivo della prima vera Regina d'Italia, Margherita di Savoia, l'ultima illustre e regale abitante della Palazzina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it