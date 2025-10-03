La Regina Margherita e i suoi nipoti visita speciale a Stupinigi

Torinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre alle 15.45 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi è in programma un appuntamento speciale. La Palazzina di Caccia di Stupinigi è stata dal 1909 al 1919 il rifugio estivo della prima vera Regina d'Italia, Margherita di Savoia, l'ultima illustre e regale abitante della Palazzina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regina - margherita

Caos nella famiglia reale di Danimarca, torna la Regina Margherita

Ritorno inatteso della Regina Margherita: analisi del caos nella royal family danese

Salvato al Regina Margherita neonato del Bangladesh con rara cardiopatia

regina margherita suoi nipotiLa regina e i suoi nipoti. La visita tematica alla Palazzina di Caccia di Stupinigi - 45 la Palazzina di Caccia di Stupinigi ospita la speciale visita tematica La regina e i suoi nipoti. mentelocale.it scrive

regina margherita suoi nipotiNikolai di Danimarca si vendica della monarchia e sfonda da modello - Ma Nikolai di Danimarca si è vendicato. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regina Margherita Suoi Nipoti