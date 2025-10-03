La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 4 e domenica 5 ottobre
Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Roma torna l'appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Nello. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: raccolta - rifiuti
Rifiuti, la discarica in alto mare. E la raccolta differenziata continua ad arretrare
Ferragosto 2025 | Raccolta dei rifiuti, cambia il porta a porta: le modifiche nei vari quartieri
Raccolta dei rifiuti: dove sarà estesa la distribuzione di sacchi e tessere
SCIOPERO GENERALE 3 OTTOBRE POSSIBILI DISSERVIZI NELLA RACCOLTA RIFIUTI Iren Ambiente informa che nella giornata di venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale indetto da alcune delle principali organizzazioni sindacali dei lav Vai su Facebook
La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 27 e domenica 28 settembre - Nel fine settimana torna il consueto appuntamento nella Capitale con l'iniziativa Ama. Come scrive romatoday.it
Ama il tuo quartiere: raccolta straordinaria di rifiuti a Roma il 4 e 5 ottobre - Ama il tuo quartiere: raccolta straordinaria di rifiuti a Roma il 4 e 5 ottobre, in collaborazione con il TGR Lazio Rai ... Riporta ecodallecitta.it