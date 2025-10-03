La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 4 e domenica 5 ottobre

Romatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Roma torna l'appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.  Nello. 🔗 Leggi su Romatoday.it

