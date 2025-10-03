La protezione civile di Meldola festeggia 15 anni di attività con una due giorni di eventi

Un importante traguardo per la Protezione Civile di Meldola, che festeggia 15 anni di attività (2010-2025) al servizio della comunità con un evento aperto a tutti, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 presso l’area sportiva di via IV Novembre 4. La manifestazione sarà un’occasione per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

