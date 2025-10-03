La protezione civile di Meldola festeggia 15 anni di attività con una due giorni di eventi
Un importante traguardo per la Protezione Civile di Meldola, che festeggia 15 anni di attività (2010-2025) al servizio della comunità con un evento aperto a tutti, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 presso l’area sportiva di via IV Novembre 4. La manifestazione sarà un’occasione per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: protezione - civile
Protezione civile Gaza, 43 le vittime dei raid israeliani
Campi Flegrei: alla protezione civile incontro tra istituzioni e coordinamento
Anci Giovani Toscana: al consigliere pisano Enrico Bruni la delega su Ambiente e Protezione Civile
Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #4ottobre è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili #protezionecivile - X Vai su X
? La Scienza per la ?Prevenzione in Protezione Civile – evento dell’OGS a Udine ? ? I?n occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile (5-13 ottobre 2025), l’OGS organizza un incontro dal titolo “ - facebook.com Vai su Facebook
La Protezione civile di Meldola festeggia 10 anni di volontariato - Nata nel 2010 grazie all’impegno di sette cittadini, oggi conta 66 iscritti attivi in servizio e formati per le emergenze Compie dieci anni la Protezione Civile di Meldola. Da ilrestodelcarlino.it
Nuovi spazi per la Protezione Civile a Meldola - Sono iniziati a Meldola i lavori di recupero dei locali adiacenti al palazzetto dello sport, in via IV Novembre, per la realizzazione del Centro Operativo Misto, così da potenziare le strutture di ... Riporta ilrestodelcarlino.it